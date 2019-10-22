КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы в алкогольной отрасли Беларуси

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности вскрыл очередную коррупционную схему. На сей раз при получении взяток задержаны несколько руководителей предприятий в алкогольной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известно, что должностей в итоге этой истории лишились председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и гендиректор «Минск Кристалл» Станислав Иодис. В отрасли допустили даже не единичные факты, а целую коррупционную схему. Замешаны оказались несколько крупных предприятий и две частные фирмы.

Коммерсанты предлагали взятки за право поставить оборудование и компоненты для производства алкоголя. Цены при этом завышались. А в зависимости от суммы контракта должностным лицам бизнесмены выплачивали определенный процент. Размеры таких вознаграждений доходили до 15 тысяч евро. Взятки всячески скрывались. Но сотрудники КГБ вскрыли эту казалось бы сложную схему и задержали фигурантов дела с поличным.