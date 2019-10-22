КГБ раскрыл подробности коррупционной схемы в алкогольной отрасли Беларуси

Новости Беларуси. Комитет госбезопасности вскрыл очередную коррупционную схему. На сей раз при получении взяток задержаны несколько руководителей предприятий в алкогольной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже известно, что должностей в итоге этой истории лишились председатель концерна «Белгоспищепром» Александр Забелло и гендиректор «Минск Кристалл» Станислав Иодис. В отрасли допустили даже не единичные факты, а целую коррупционную схему. Замешаны оказались несколько крупных предприятий и две частные фирмы.
Коммерсанты предлагали взятки за право поставить оборудование и компоненты для производства алкоголя. Цены при этом завышались. А в зависимости от суммы контракта должностным лицам бизнесмены выплачивали определенный процент. Размеры таких вознаграждений доходили до 15 тысяч евро. Взятки всячески скрывались. Но сотрудники КГБ вскрыли эту казалось бы сложную схему и задержали фигурантов дела с поличным.
Борьба с коррупцией – одна из ключевых задач в государстве. Наказание нечистые на руку чиновники несут по всей строгости закона. Как, впрочем, и руководители, допустившие факты коррупции в своей отрасли. В общей сложности уволены семь топ-менеджеров в организациях «Минск Кристалл», «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», «Пинский винодельческий завод», а также «Химремонт».
В Беларуси ведется решительная борьба с коррупцией. В последнее время было раскрыто несколько громких дел. Открытым остается вопрос: почему некоторые бизнесмены и чиновники остаются уверены в своей безнаказанности? Но неприкасаемых в стране нет, равно как и тех, кому удастся избежать ответственности за взяточничество – убеждены силовики. Несмотря на всю осторожность коррупционеров, преступные схемы удается вскрыть. Работа в этом направлении ведется постоянно и будет продолжаться впредь.