В Бресте задержан солдат-срочник, самовольно покинувший расположение части и напавший на продавца магазина

Новости Беларуси. Дезертирство, покушение на убийство, разбой! В Бресте задержан солдат-срочник, самовольно покинувший месторасположение части и напавший на продавца магазина. Молодой человек несколько дней скрывался от правоохранителей в заброшенном доме. Но голод вынудил его искать провизию.

Солдат в грязной одежде зашел в магазин на окраине Бреста за продуктами и алкоголем. Когда продавец спросила, есть ли у него деньги, он набросился на нее со штык-ножом. Несмотря на многочисленные ранения, пострадавшая успела нажать на тревожную кнопку. Женщина госпитализирована в Брестскую областную больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Лобан, заведующий отделением реанимации и анестезиологии Брестской областной больницы:

С множественными колото-резанными ранениями головы, шеи, лица и проникающими двусторонними ранениями грудной клетки. Плюс сломаны были обе плечевые кости. На сегодняшний день пока состояние оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.

Экипаж отдела охраны выехал в магазин из-за срабатывания тревожной сигнализации. На видео камер наблюдения правоохранителям удалось опознать сбежавшего из расположения части солдата. Задержали его по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.

Дмитрий Лучиц, сотрудник группы задержания Московского отдела Бреста департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Начали преследование по горячим следам. Следы обрываются в доме. Сначала не могли понять: вроде, все целое, а потом приподняли и увидели, что возле стекла что-то висело. Оказывается, он немножко выпил и тихонька залез. Сначала даже не видно было целостности нарушения этого дома. То есть уже смекалку проявили и поняли, что здесь он. И когда обыскивали помещение, обнаружили его здесь.