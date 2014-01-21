21-летнюю девушку из окна в Каменной горке выкинул 50-летний мужик

Новости Беларуси. ЧП произошло 19 января около 22.00 в доме по улице Неманской (микрорайон Каменная горка). Девушка выжила: с черепно-мозговой травмой, переломами костей таза и предплечья помещена в больницу.

Как сообщили в МВД Беларуси, в этой квартире на четвертом этаже проживает мужчина 1964 года, ранее судимый за разбой рождения. Минчанка 1993 года рождения была у него в гостях. Оба неработающие.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.ст.14, 139 Уголовного кодекса Беларуси (покушение на убийство).

Похожие инциденты (выкинуть человека в приступе ярости из окна) в Беларуси, к сожалению, не редкость.

В 2007 году из окна пятого этажа дома № 20 по улице Голубева в Минске шестилетнего ребенка выбросил сожитель его матери. От полученных травм мальчик скончался в реанимационном отделении 9-ой клинической больницы.

В 2008 году из дома по улице Урицкого в Бобруйске нетрезвый бывший поклонник в разгар ссоры, разбив окно в подъезде, выбросил возлюбленную с пятого этажа. Чудом выжившая девушка в тяжелом состоянии доставлена в реанимацию городской больницы.



В 2011 году 20-летняя хозяйка квартиры по улице Интернациональной в Бобруйске принимала гостей, и сначала всё было хорошо. Пока двое ребят не повздорили - 23-летний бобруйчанин в итоге настойчиво попросил 19-летнего парня покинуть квартиру. В итоге он попросту выбросил 19-летнего парня в окно. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в центральную больницу Бобруйска - в результате полета с 4 этажа он получил серьезные травмы.

В 2013 году 22-летний минчанин сбросил с балкона 12-го этажа 2,5-летнюю двоюродную сестру, находившуюся в гостях. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте.

Кстати, что делала молодая девушка в Каменной горке у взрослого мужчины - не сообщается. А вот зачем люди создают семью с тем, кто гораздо старше или гораздо младше их - вы узнаете из видео.