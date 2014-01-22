Снегопады в США: в 3 штатах объявлен режим чрезвычайного положения, отменены более 4 тысяч авиарейсов

Новости США. Непогода не прекращает испытывать жителей северо-востока США. В трех штатах (Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре) объявлено о введении режима чрезвычайного положения. Города утопают в снегах. Аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Но справиться с нагрузкой им пока не удается.

На дорогах – многокилометровые пробки. Усугубляют ситуацию многочисленные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международных аэропортах отменены более четырех тысяч авиарейсов. Свыше 6 тысяч отложены на неопределенное время.

Из-за непогоды закрылись госучреждения и школы. Ожидается, что в ближайшие часы выпадет несколько десятков сантиметров осадков.