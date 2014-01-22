Прямой эфир

Снегопады в США: в 3 штатах объявлен режим чрезвычайного положения, отменены более 4 тысяч авиарейсов

22 января 2014 06:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Непогода не прекращает испытывать жителей северо-востока США. В трех штатах (Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре) объявлено о введении режима чрезвычайного положения. Города утопают в снегах. Аварийные службы переведены на усиленный режим работы. Но справиться с нагрузкой им пока не удается.

На дорогах – многокилометровые пробки. Усугубляют ситуацию многочисленные аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В международных аэропортах отменены более четырех тысяч авиарейсов. Свыше 6 тысяч отложены на неопределенное время.

Из-за непогоды закрылись госучреждения и школы. Ожидается, что в ближайшие часы выпадет несколько десятков сантиметров осадков.

# происшествия # Снегопады # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
21-летнюю девушку из окна в Каменной горке выкинул 50-летний мужик
21 января 2014 09:36

21-летнюю девушку из окна в Каменной горке выкинул 50-летний мужик

Минская милиция выясняет, зачем рецидивист возил с собой в авто пистолеты, ножовку по металлу, нож, кухонный топорик и учебную гранату
20 января 2014 18:29

Минская милиция выясняет, зачем рецидивист возил с собой в авто пистолеты, ножовку по металлу, нож, кухонный топорик и учебную гранату

Мужчина с тремя детьми провалился под лед в Минской области - всех спас случайный прохожий, майор милиции
20 января 2014 17:51

Мужчина с тремя детьми провалился под лед в Минской области - всех спас случайный прохожий, майор милиции