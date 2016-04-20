В Гомеле Mitsubishi насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Новости Беларуси. Минувшей ночью под колесами Mitsubishi в Гомеле погибли две женщины. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.



Травмы, полученные в результате столкновения, оказались несовместимыми с жизнью.

За рулем иномарки находился 25-летний молодой человек.

Другие подробности трагедии пока не сообщаются.



Как отметили в пресс-службе ГАИ, водитель с 2012 года 13 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Из них четыре раза – за превышение скоростных режимов движения.