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В Пинске в реке обнаружено тело 17-летнего молодого человека

02 августа 2018 12:02
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Новости Беларуси. Днём 1 августа в Пинске в реке Пина было обнаружено тело молодого человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в среду утром с заявлением в милицию обратилась мать погибшего. По словам женщины, её 17-летний сын ушёл из дома 31 июля около пяти часов вечера.  

По факту смерти пинчанина проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза. На теле погибшего не обнаружены признаки насильственной смерти.  

Летом 2018 года в Ветковском районе утонул мужчина, спасая сына.  

Мальчик остался жив – подробнее здесь.  

# Утопления # происшествия

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