В Пинске в реке обнаружено тело 17-летнего молодого человека

Новости Беларуси. Днём 1 августа в Пинске в реке Пина было обнаружено тело молодого человека.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, в среду утром с заявлением в милицию обратилась мать погибшего. По словам женщины, её 17-летний сын ушёл из дома 31 июля около пяти часов вечера.

По факту смерти пинчанина проводится проверка. Назначена судмедэкспертиза. На теле погибшего не обнаружены признаки насильственной смерти.

Летом 2018 года в Ветковском районе утонул мужчина, спасая сына.