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Организатор секс-вечеринок под Минском задержан

04 августа 2018 13:03
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском.

Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в Facebook. 

Организатор секс-вечеринок под Минском задержан -1

Фото: скриншот со страницы facebook.com/mvdgovby

Задержанному мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время этих вечеринок.

Сообщается, что он уже был ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.

Сотрудники СК дадут правовую оценку.  

# Насилие # происшествия

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