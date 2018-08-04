Организатор секс-вечеринок под Минском задержан

Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в Facebook.

Задержанному мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время этих вечеринок.

Сообщается, что он уже был ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.

Сотрудники СК дадут правовую оценку.