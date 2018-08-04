Организатор секс-вечеринок под Минском задержан

Новости Беларуси. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском.
Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в Facebook.
Новости Беларуси. Правоохранители задержали организатора секс-вечеринок под Минском.
Эту информацию опубликовало МВД Беларуси на своей официальной странице в Facebook.
Фото: скриншот со страницы facebook.com/mvdgovby
Задержанному мужчине инкриминируется совершение насильственных действий во время этих вечеринок.
Сообщается, что он уже был ранее судим за изнасилование, убийство, разбой, кражи.
Сотрудники СК дадут правовую оценку.