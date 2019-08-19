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Нетрезвый водитель сбил 6-летнего мальчика в Червенском районе

19 августа 2019 07:55
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Новости Беларуси. В Червенском районе мужчина на Peugeot сбил ребенка.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, вечером 17 августа в населенном пункте Любишино 55-летний водитель легковушки наехал на шестилетнего мальчика. Он сначала упал на капот машины, после чего скатился и ударился головой о землю. В результате происшествия мальчик был госпитализирован с переломом костей черепа.

Нетрезвый водитель сбил 6-летнего мальчика в Червенском районе-1

Фото: УВД Миноблисполкома

Обстоятельства ДТП пока устанавливаются. По предварительной информации, водитель транспортного средства находился за рулем в нетрезвом виде. Пройти освидетельствование он отказался. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

Нетрезвый водитель сбил 6-летнего мальчика в Червенском районе-4

Фото: УВД Миноблисполкома

Недавно в Вилейке автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть по пешеходному переходу (читать дальше).

# Авария в Минской области # происшествия

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