Нетрезвый водитель сбил 6-летнего мальчика в Червенском районе
Новости Беларуси. В Червенском районе мужчина на Peugeot сбил ребенка.
Как сообщает УВД Миноблисполкома, вечером 17 августа в населенном пункте Любишино 55-летний водитель легковушки наехал на шестилетнего мальчика. Он сначала упал на капот машины, после чего скатился и ударился головой о землю. В результате происшествия мальчик был госпитализирован с переломом костей черепа.
Фото: УВД Миноблисполкома
Обстоятельства ДТП пока устанавливаются. По предварительной информации, водитель транспортного средства находился за рулем в нетрезвом виде. Пройти освидетельствование он отказался. В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.
Фото: УВД Миноблисполкома
Недавно в Вилейке автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он переходил проезжую часть по пешеходному переходу (читать дальше).