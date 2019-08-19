Нетрезвый водитель сбил 6-летнего мальчика в Червенском районе

Новости Беларуси. В Червенском районе мужчина на Peugeot сбил ребенка.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, вечером 17 августа в населенном пункте Любишино 55-летний водитель легковушки наехал на шестилетнего мальчика. Он сначала упал на капот машины, после чего скатился и ударился головой о землю. В результате происшествия мальчик был госпитализирован с переломом костей черепа.