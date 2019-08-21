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В Пинске на стройке под обломками упавшей стены погиб каменщик

21 августа 2019 09:23
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Новости Беларуси. 20 августа около четырёх часов вечера в Пинске произошёл несчастный случай на строительном объекте.

По сведениям МЧС Беларуси, машинист крана поднимал поддон с кирпичом на второй этаж строящегося здания. В какой-то момент стрела крана задела стену второго этажа, в результате чего она обрушилась. Под обломками стены погиб каменщик.

Предварительно установлено, что несчастный случай не связан с техсостоянием грузоподъёмного крана. Предполагается, что причина случившегося – ошибка действий крановщика.

Будет проведено специальное расследование.

В начале августа в Глубокском районе на лесоруба упало дерево.

Мужчина погиб – подробнее здесь.

# Гибель рабочего # происшествия

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