В Пинске на стройке под обломками упавшей стены погиб каменщик

Новости Беларуси. 20 августа около четырёх часов вечера в Пинске произошёл несчастный случай на строительном объекте.

По сведениям МЧС Беларуси, машинист крана поднимал поддон с кирпичом на второй этаж строящегося здания. В какой-то момент стрела крана задела стену второго этажа, в результате чего она обрушилась. Под обломками стены погиб каменщик.

Предварительно установлено, что несчастный случай не связан с техсостоянием грузоподъёмного крана. Предполагается, что причина случившегося – ошибка действий крановщика.

Будет проведено специальное расследование.

В начале августа в Глубокском районе на лесоруба упало дерево.