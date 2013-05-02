В Бресте с помощью контактных линз молодые люди обманули казино на 150 млн

Новости Беларуси. Настолько масштабной операции по игорному бизнесу в Белаурси ещё не было. Китайские контактные линзы и колоду игральных карт молодые люди приобрели в Интернете. С помощью этих двух «инструментов» брестчане выигрывали в казино, а выигрыш делили между собой.

Как оказалось, игральные карты были мечеными. Увидеть это можно было только в специальных линзах. Мошенники продумали всё до мелочей. А чтобы другие игроки не смогли заметить на глазах мошенников необычные контактные линзы, мошенники одевали очки.

Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Беларуси (в интервью БелТА):

Два неработающих брестчанина были постоянными клиентами казино и заядлыми игроками карточной игры «Покер». Кроме того, они являлись знакомыми крупье и администратора указанного заведения.

Только за одну игру мошенники могли заработать от $800 до $2 тыс. По информации правоохранителей молодые люди обманывали казино с августа 2012 по апрель этого года. Теперь им грозит от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Напомним, отныне в Беларуси вход в казино людям, признающим себя азартными воспрещён. Другими словами, людям, которые по собственной инициативе внесли себя в черные списки, с января 2013 года отказано в посещении игровых заведений (смотрите видео).