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В Беларуси усилили контроль за объектами энергетики

03 января 2024 13:38
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Сильный мороз по востоку Витебской и Могилевской областей, обильные снегопады по юго-западу страны. В связи с резким ухудшением погодных условий белорусские энергетики усилили контроль за объектами, за обслуживание которых они отвечают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усилили контроль за объектами энергетики-1

К ликвидации возможных технологических нарушений готовы свыше 1 400 аварийных бригад общей численностью более 7 тысяч человек. Организовано круглосуточное дежурство персонала, подготовлены резервные источники электроснабжения на случай выхода из строя оборудования подстанций и линий электропередачи.

# Погода в Беларуси # общество

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