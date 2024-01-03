В Беларуси усилили контроль за объектами энергетики

Сильный мороз по востоку Витебской и Могилевской областей, обильные снегопады по юго-западу страны. В связи с резким ухудшением погодных условий белорусские энергетики усилили контроль за объектами, за обслуживание которых они отвечают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К ликвидации возможных технологических нарушений готовы свыше 1 400 аварийных бригад общей численностью более 7 тысяч человек. Организовано круглосуточное дежурство персонала, подготовлены резервные источники электроснабжения на случай выхода из строя оборудования подстанций и линий электропередачи.