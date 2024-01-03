В Беларуси усилили контроль за объектами энергетики

Сильный мороз по востоку Витебской и Могилевской областей, обильные снегопады по юго-западу страны. В связи с резким ухудшением погодных условий белорусские энергетики усилили контроль за объектами, за обслуживание которых они отвечают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.