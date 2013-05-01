В столице Бангладеш тысячи людей вышли на улицы с требованием смертной казни владельцу обрушившегося здания

Новости Бангладеш. Неспокойно в столице Бангладеш. В Дакке проходят многотысячные демонстрации. Их участники требуют смертного приговора для владельца здания, которое обрушилось около недели назад в пригороде столицы страны. Число погибших в результате трагедии превысило уже 400 человек. Около 150 местных жителей в списках пропавших без вести.

Владельцы нескольких предприятий в день трагедии заставили своих сотрудников выйти на работу. Хотя до этого на стенах здания появились большие трещины.

На данный момент арестованы инженеры, которые дали разрешение на эксплуатацию этого строения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.