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1 Мая в России отметили шествием и лозунгами, в Турции – акциями протеста, в Греции – всеобщей забастовкой

01 мая 2013 13:57
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1 Мая отмечают в мире. Правда, праздник проходит по-разному во всех странах. В России в этот день на шествие вышли представители независимых профсоюзов и коммунисты. Участники акции под сопровождение духового оркестра скандировали лозунги «Мир! Труд! Май!». А в руках несли красные шарики и флаги. Это только одна из акций. Всего в Москве состоялись как минимум 7 первомайских демонстраций.

В Турции митинг трудящихся прошел не так торжественно. В Стамбуле полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Несколько участников получили ранения. Акция носила не праздничный, а протестный характер и была незаконной.

Греция отметила 1 мая следуя уже старой традиции. В стране проходит всеобщая забастовка. В результате стачки в государстве практически парализовано дорожное сообщение. Во многих городах не ходит общественный транспорт. К забастовке присоединились и врачи. Греки требуют отменить режим жесткой экономии и дать рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Праздничные даты # Фотофакт

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