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В Борисовском районе в пожаре погибли трое, в том числе ребенок, гостящий у бабушки

09 января 2013 08:06
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Новости Беларуси. Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Борисовском районе Минской области. ЧП произошло в деревне Слободка.

Прибыв на место, спасатели-пожарные обнаружили погибшими пенсионерку - хозяйку дома, ее сына, а также внука хозяйки - ученика 1 класса. Как пояснили в МЧС, перед трагедией мальчик остался ночевать у бабушки.

Рассматриваются несколько версий причин пожара,  в том числе неосторожное обращение с огнем при курении. По статистике, 90% пожаров происходят в жилом секторе, при этом три четверти погибших становятся жертвами именно из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме

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