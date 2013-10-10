В Бресте на одной из парковочных площадок таксист расстрелял конкурирующую машину

Новости Беларуси. Войны на парковках. В Бресте борьба за клиентов между таксистами закончилась стрельбой. Если раньше конфликты не выходили за рамки словесных перепалок, то сегодня в ход уже идут и более радикальные средства. Водители блокируют конкурентам машины и режут колеса.

Водитель такси:

Я приехал на стоянку магазина, стоял и разговаривал с коллегой. Мне дали заказ. Я сел в машину и поехал на заказ, только тронулся. На пешеходном переходе услышал хлопок. Остановился и увидел выбитое стекло. Позвонил директору, вызвал милицию.

После такой смены Юрий еще долго приходил в себя. Говорит: повезло, что в машине не было пассажиров. Кто стрелял, водитель не видел, но подробности инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения на магазине.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Версия одна – это дележ мест парковки такси, то есть тех мест, которые пользуются популярностью у граждан, жителей Бреста.

Как оказалось, конфликты среди водителей нередки, вот только раньше таксисты их предпочитали не афишировать. Отношения выясняли без посторонних. Но с приходом на брестский рынок нескольких крупных перевозчиков ситуация обострилась.

Сергей Дученко, начальник отдела информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома:

Эта не первая конфликтная ситуация. И в Московском районе. Еще в летний период была информация о том, что именно между таксистами, чаще всего нелегальными, возникают такие трения.

Крупные перевозчики предлагают услуги дешевле. Вот только «старожилов» это не устраивает. Зачастую кто хозяин бизнеса выясняют прямо на городских стоянках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Вишневецкий, директор службы такси:

Конкуренты видят, что клиент уходит – они не довольны. Говорят, что должна быть очередь и клиенты должны идти к ним, потому что они первые в очереди.

Угрозы были. Потом начали протыкать колеса, подкидывать все. Даже доходило до драк.

Самые «хлебные» места для таксистов – стоянки возле супермаркетов, гостиниц и ночных клубов. Именно здесь за клиентов разворачиваются самые настоящие боевые действия.

Андрей Нерода, водитель такси:

Водителя отвлекают и дальше все выглядит примерно так: водитель разговаривает, подходят сзади и под колесо подкладывают шип (спичечный коробок с шурупами или саморезами). В это время водитель разговаривает, не видит этого. Затем (не исключено, что и кто-то из своих) садится и предлагает ехать. Водитель едет, а колесо спускается.

Михаил Вишневецкий, водитель такси:

Ходили и угрожали, что работать я здесь не буду, стоять не буду. Говорили ехать в другое место.

В милиции говорят: войнами таксистов занялись вплотную. И к инициаторам конфликтов обещают применять самые строгие меры.