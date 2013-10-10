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Хулиган, стрелявший из пневматики в Бресте, задержан

10 октября 2013 13:39
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Новости Беларуси. Инцидент произошёл вчера утром возле Тришинского кладбища на ул.Московской в Бресте. Как выяснилось, 27-летний неработающий мужчина произвёл несколько выстрелов из пневматики в 55-летнего сотрудника одного из предприятий.

В УВД отмечают, что стрельба велась «из хулиганских побуждений». Хулиган задержан.

Напомним, месяц назад житель Мозыря затеял стрельбу по живым мишеням. Мужчин без видимых причин обстреливал улицу из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал. Оружие у хулигана изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело (смотрите видео).

# происшествия # Стрельба

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