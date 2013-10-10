Хулиган, стрелявший из пневматики в Бресте, задержан

Новости Беларуси. Инцидент произошёл вчера утром возле Тришинского кладбища на ул.Московской в Бресте. Как выяснилось, 27-летний неработающий мужчина произвёл несколько выстрелов из пневматики в 55-летнего сотрудника одного из предприятий.

В УВД отмечают, что стрельба велась «из хулиганских побуждений». Хулиган задержан.

Напомним, месяц назад житель Мозыря затеял стрельбу по живым мишеням. Мужчин без видимых причин обстреливал улицу из охотничьего ружья. К счастью, никто не пострадал. Оружие у хулигана изъяли, а в отношении него возбудили уголовное дело (смотрите видео).