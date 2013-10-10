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В Гродно мужчина поджёг собственную квартиру в доме, который является историко-культурной ценностью

10 октября 2013 15:19
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Новости Беларуси. Пожар в историческом здании в Гродно. Ночью загорелась квартира на втором этаже дома. Спасателям пришлось эвакуировать оттуда трех человек при помощи раздвижной лестницы, остальные жильцы покинули квартиры самостоятельно.

Это здание – историко-культурная ценность, бывшая мужская гимназия 18 века. Причина пожара – поджог, а виновник – 66-летний мужчина, хозяин загоревшейся квартиры. Он сбежал до прибытия бойцов МЧС. Что его побудило к такому поступку, выясняют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар в доме # Фотофакт

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