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Вору из Слуцка не повезло: забрав из магазина компьютерную технику, он оставил там документы, по которым его и нашли

10 октября 2013 15:17
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Новости Беларуси. В Слуцке произошло курьезное ограбление. Воришка забрался в салон техники, его действия зафиксировали камеры наблюдения.

Мужчина использовал полиэтиленовые пакеты и бахилы: судя по всему, чтобы не наследить. Буквально за минуту он варварски сгреб с прилавка компьютерную технику и убежал. Забавно, что при этом злоумышленник обронил свои документы, по которым его и нашли.

Он уже был судим, теперь рецидивисту грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кража # происшествия # Видеофакт

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