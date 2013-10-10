Вору из Слуцка не повезло: забрав из магазина компьютерную технику, он оставил там документы, по которым его и нашли

Новости Беларуси. В Слуцке произошло курьезное ограбление. Воришка забрался в салон техники, его действия зафиксировали камеры наблюдения.

Мужчина использовал полиэтиленовые пакеты и бахилы: судя по всему, чтобы не наследить. Буквально за минуту он варварски сгреб с прилавка компьютерную технику и убежал. Забавно, что при этом злоумышленник обронил свои документы, по которым его и нашли.

Он уже был судим, теперь рецидивисту грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.