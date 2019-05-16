В Бресте на берегу реки Мухавец обнаружено тело ребёнка

Новости Беларуси. В Бресте на берегу реки Мухавец было обнаружено тело ребёнка.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, 17 марта у 29-летней гражданки Туркменистана, которая слушает курсы одного из Брестских университетов, родилась дочь. Девочка появилась на свет недоношенной, поэтому до 10 мая была под наблюдением врачей.

Вскоре после выписки малышки педиатр пошла к гражданке Туркменистана, чтобы проверить состояние ребёнка. Однако попасть в квартиру врач не смогла. Молодой матери позвонили, но она отказалась сообщить местонахождение дочери. После этого руководство медучреждения обратилось в милицию.

Правоохранители нашли женщину и поговорили с ней. Собеседница отвечала неясно, но в итоге сказала, что малышка скончалась от несчастного случая. По словам гражданки, она испугалась ответственности и оставила тело ребёнка на берегу реки.

Сотрудники милиции обнаружили указанное место и тело девочки. На место происшествия была направлена СОГ, тело ребёнка направлено на судмедэкспертизу.

Весной 2019 года стало известно, что в Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка и задушила его.