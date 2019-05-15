В Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка, задушила его и выбросила с мусором

Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства новорожденного ребенка, совершенного в Климовичах более 15 лет назад.

По информации УСК по Могилевской области, в январе 2004 года на полигоне для бытовых отходов было найдено тело новорожденного. По результатам экспертизы оказалось, что ребенок родился живым, но скончался от удушения в результате сдавливания шеи петлей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Лицо, которое совершило преступление, не было установлено.

Однако в ходе расследования путем экспертных исследований был установлен генотип матери ребенка. В августе 2018 года было возобновлено производство по уголовному делу.