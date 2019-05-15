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В Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка, задушила его и выбросила с мусором

15 мая 2019 07:33
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства новорожденного ребенка, совершенного в Климовичах более 15 лет назад. 

По информации УСК по Могилевской области, в январе 2004 года на полигоне для бытовых отходов было найдено тело новорожденного. По результатам экспертизы оказалось, что ребенок родился живым, но скончался от удушения в результате сдавливания шеи петлей.  

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Лицо, которое совершило преступление, не было установлено.  

Однако в ходе расследования путем экспертных исследований был установлен генотип матери ребенка. В августе 2018 года было возобновлено производство по уголовному делу.  

В Климовичах женщина 15 лет назад родила ребёнка, задушила его и выбросила с мусором -1

Фото: СК

Были допрошены более 270 женщин, проживавших в жилом районе, откуда вывозился мусор на полигон.  

В результате экспертизы было установлено совпадение биологического материала одной из женщин с генотипом матери убитого новорожденного. Матерью оказалась 37-летняя женщина. Она рассказала, что родила сына в общежитии, а затем задушила и выбросила с мусором.  

Женщину задержали. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств, а также установление всех обстоятельств по уголовному делу.  

В конце января в Молодечно мать сообщила, что задушила своего 8-летнего сына (читать далее).  

# Убийство # происшествия

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