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Под Островцом в ДТП попал Citroen с пьяным водителем. Погиб пассажир

28 октября 2019 09:08
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Новости Беларуси. В Островецком районе перевернулся легковой автомобиль с пьяной компанией.   

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария произошла утром 27 октября.   

Накануне ДТП компания была в Островце и выпивала алкогольные напитки. После этого мужчины сели в Citroen и решили отвезти знакомого в соседний поселок Гудогай.   

Под Островцом в ДТП попал Citroen с пьяным водителем. Погиб пассажир-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома  

Утром мужчины вдвоем возвращались обратно в город. 39-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне авто находился 31-летний пассажир. Он умер на месте.  

Водитель отказался от госпитализации, потому что не получил серьезных травм. Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме этого, водитель находился в нетрезвом состоянии за рулем.  

По факту аварии возбуждено уголовное дело. 

На минувшей неделе под Гродно микроавтобус Volkswagen опрокинулся после ДТП. Водитель погиб (читать далее). 

# Авария в Гродненской области # происшествия

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