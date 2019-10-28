Под Островцом в ДТП попал Citroen с пьяным водителем. Погиб пассажир

Накануне ДТП компания была в Островце и выпивала алкогольные напитки. После этого мужчины сели в Citroen и решили отвезти знакомого в соседний поселок Гудогай.

Утром мужчины вдвоем возвращались обратно в город. 39-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне авто находился 31-летний пассажир. Он умер на месте.

Водитель отказался от госпитализации, потому что не получил серьезных травм. Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме этого, водитель находился в нетрезвом состоянии за рулем.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.