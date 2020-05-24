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На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки

24 мая 2020 11:46
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Новости Беларуси. В Минске на станции метро «Восток» произошло короткое замыкание.  

По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, задымление на станции случилось днем 24 мая. В одном из помещений работников метро в тоннеле произошло короткое замыкание электропроводки.  

На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки -1

Фото: МЧС

Остановки движения поездов не было, эвакуацию не проводили.

На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки -4

Фото: МЧС

В МЧС отметили, что большое количество техники было обусловлено сложностью объекта. Она высылается автоматом согласно номеру вызова, и если ничего серьезного не происходит, то автомобили возвращаются в подразделения.  

# Минское метро # происшествия

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