На станции метро «Восток» произошло короткое замыкание электропроводки

По информации МЧС Минска, опубликованной в Twitter, задымление на станции случилось днем 24 мая. В одном из помещений работников метро в тоннеле произошло короткое замыкание электропроводки.

В МЧС отметили, что большое количество техники было обусловлено сложностью объекта. Она высылается автоматом согласно номеру вызова, и если ничего серьезного не происходит, то автомобили возвращаются в подразделения.