Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт

Новости Беларуси. В Радошковичах взорвали неэксплуатируемую дымовую трубу.
Новости Беларуси. В Радошковичах взорвали неэксплуатируемую дымовую трубу.
Фото: МЧС
Как сообщили в МЧС, она находится на территории Радошковичского керамического завода в Молодечненском районе.
Фото: МЧС
Работа была сделана сотрудниками центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения под руководством старшего инженера-взрывотехника Дениса Каешко.
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Фото: МЧС
Такой способ демонтажа подобных строительных сооружений является наиболее безопасным и быстрым.