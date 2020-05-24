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Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт

24 мая 2020 14:27
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Новости Беларуси. В Радошковичах взорвали неэксплуатируемую дымовую трубу.

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт-1

Фото: МЧС

Как сообщили в МЧС, она находится на территории Радошковичского керамического завода в Молодечненском районе.

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт-4

Фото: МЧС

Работа была сделана сотрудниками центра взрывотехнической службы Республиканского отряда специального назначения под руководством старшего инженера-взрывотехника Дениса Каешко.   

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт-7

Фото: МЧС

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт-9

Фото: МЧС

Дымовую трубу взорвали на территории завода в Радошковичах. Фотофакт-11

Фото: МЧС

Такой способ демонтажа подобных строительных сооружений является наиболее безопасным и быстрым.    

# Взрыв # происшествия

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