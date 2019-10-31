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В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек

31 октября 2019 06:34
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Новости Беларуси. 30 октября около половины седьмого вечера в брестском общежитии по улице Смирнова загорелась комната. 

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна на втором этаже, и выходивших из здания жильцов. Всего эвакуировались 84 взрослых и 6 детей от 3 до 11 лет. 

В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек-1

Фото: Брестское ОУМЧС 

До момента прибытия подразделений МЧС жильцы общежития и вахтёр тушили пожар четырьмя порошковыми огнетушителями, а также подали ствол от пожарного крана. Подоспевшие спасатели завершили начатое и потушили пламя. 

В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек-4

Фото: Брестское ОУМЧС 

Огнём повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Никто не пострадал. Проживавшие в комнате две студентки в момент пожара отсутствовали. 

Причина пожара выясняется. 

В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек-7

Фото: Брестское ОУМЧС 

Отмечается, что пятиэтажное общежитие № 3 УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» оборудовано АПИ «Молния», благодаря чему сотрудники МЧС узнали о происшествии. 

Несколько месяцев назад произошёл пожар в общежитии в Новополоцке.

Были эвакуированы 286 человек – подробности здесь

# Пожар # происшествия

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