В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек
Новости Беларуси. 30 октября около половины седьмого вечера в брестском общежитии по улице Смирнова загорелась комната.
По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна на втором этаже, и выходивших из здания жильцов. Всего эвакуировались 84 взрослых и 6 детей от 3 до 11 лет.
До момента прибытия подразделений МЧС жильцы общежития и вахтёр тушили пожар четырьмя порошковыми огнетушителями, а также подали ствол от пожарного крана. Подоспевшие спасатели завершили начатое и потушили пламя.
Огнём повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Никто не пострадал. Проживавшие в комнате две студентки в момент пожара отсутствовали.
Причина пожара выясняется.
Отмечается, что пятиэтажное общежитие № 3 УО «Брестский государственный университет им. А.С.Пушкина» оборудовано АПИ «Молния», благодаря чему сотрудники МЧС узнали о происшествии.
Несколько месяцев назад произошёл пожар в общежитии в Новополоцке.
Были эвакуированы 286 человек – подробности здесь.