В Бресте из-за пожара в общежитии были эвакуированы 90 человек

Новости Беларуси. 30 октября около половины седьмого вечера в брестском общежитии по улице Смирнова загорелась комната. По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие спасатели увидели дым, который шёл из окна на втором этаже, и выходивших из здания жильцов. Всего эвакуировались 84 взрослых и 6 детей от 3 до 11 лет.

Фото: Брестское ОУМЧС

До момента прибытия подразделений МЧС жильцы общежития и вахтёр тушили пожар четырьмя порошковыми огнетушителями, а также подали ствол от пожарного крана. Подоспевшие спасатели завершили начатое и потушили пламя.

Фото: Брестское ОУМЧС

Огнём повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Никто не пострадал. Проживавшие в комнате две студентки в момент пожара отсутствовали. Причина пожара выясняется.

Фото: Брестское ОУМЧС