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Житель Минска в шутку выбросил на чужой автомобиль арбуз

30 октября 2019 18:28
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Новости Беларуси. Житель Минска скинул из окна на чужой автомобиль арбуз.  

По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность человека, который повредил автомобиль Volvo. 18-летний парень накануне происшествия гостил у подруги. Он предложил девушке снять шутливый видеоролик-пранк.  

Молодой человек взял арбуз и выбросил его из окна. Плод упал на лобовое стекло авто, которое было припарковано у дома, и разбил его.  

Парень признал вину и возместил потерпевшему ущерб. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.  

Материалы проверки преданы в Московский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям молодого человека. Они могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК.  

В Столинском районе молодой парень бросил петарду в салон автомобиля – здесь подробнее.  

# Хулиганство # происшествия

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