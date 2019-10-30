Житель Минска в шутку выбросил на чужой автомобиль арбуз

Новости Беларуси. Житель Минска скинул из окна на чужой автомобиль арбуз.

По информации ГУВД Мингорисполкома, установлена личность человека, который повредил автомобиль Volvo. 18-летний парень накануне происшествия гостил у подруги. Он предложил девушке снять шутливый видеоролик-пранк.

Молодой человек взял арбуз и выбросил его из окна. Плод упал на лобовое стекло авто, которое было припарковано у дома, и разбил его.

Парень признал вину и возместил потерпевшему ущерб. Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался.

Материалы проверки преданы в Московский (г. Минска) районный отдел СК РБ для дачи правовой оценки действиям молодого человека. Они могут быть квалифицированы по статье «Хулиганство» УК.