Обвалилась штукатурка. В Минске из-за грозы оказались подтоплены несколько квартир

Новости Беларуси. 26 июня около десяти часов вечера в квартире дома по улице Стахановской отслоилась и обрушилась часть штукатурки на потолке. Об этом сообщает Минское ГУМЧС.

Установлено, что в доме проводится капитальный ремонт. Накануне инцидента была снята шиферная кровля и проводилась замена обрешётки.

Из-за дождя деревянное перекрытие промокло, что привело к отслоению и обрушению штукатурки, а квартиры на четвёртом этаже оказались подтоплены. Вода также намочила потолок одной из квартир на третьем этаже.