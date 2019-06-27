В Минске пьяный парень угнал трактор, попал в аварию и уснул

Новости Беларуси. 23 июня примерно в четыре часа ночи в Минске молодой человек угнал трактор, попал в аварию и уснул.

Как сообщает УСК по Минску, 20-летний нетрезвый парень и его брат пришли на охраняемую автомобильную стоянку к знакомому сторожу. Пока один из братьев общался со сторожем, другой решил пройтись по стоянке.

Увидев в замке зажигания трактора «МТЗ 82.1» ключ, минчанин захотел покататься. Парень выехал со стоянки, начал разворачиваться и врезался в забор. После этого молодой человек уснул.

В пять утра сотрудники ГАИ заметили в тракторе с механическими повреждениями спавшего юношу. Выяснив, в чём дело, инспекторы вернули транспортное средство владельцу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214. Парень отпущен под обязательство о явке.

Летом 2019 года в деревне Хутор мужчина хотел угнать автомобиль, но не смог.