В Бресте 14-летний подросток обстрелял своих сверстников из пневматического пистолета

Новости Беларуси. Брестские следователи выясняют мотивы и причины вопиющего поступка 14-летнего подростка. Ученик одной из школ областного центра из пневматического пистолета обстрелял своих сверстников.

Очевидец:

Вообще неразбериха какая-то. Несколько человек тут тусовались. И кто-то по кому-то начал стрелять. Я только слышал хлопки выстрелов.

Только по счастливой случайности дети практически не пострадали: у одного повреждена одежда, другой обратился к медикам с ушибом пальца на руке.

Марина Дранькова, официальный предприниматель управления Следственного комитета по Брестской области:

В результате стрельбы у одного потерпевшего повреждена одежда, второму причинен ушиб указательного пальца правой руки. Подозреваемый задержан сотрудниками милиции. В настоящее время в ним работают следователи. Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по изъятому пневматическому пистолету.

Подозреваемого задержали практически сразу. А вот оружие обнаружили в другом городе - пневматику стрелок одолжил у друга.

Свою вину подросток признает. Но поясняет: ранить никого не хотел, просто пошутил.

Марина Дранькова, официальный предприниматель управления Следственного комитета по Брестской области:

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.339 «Особо злостное хулиганство» УК Республики Беларусь. В отношении 14-летнего учащегося одной из школ города, который 15 ноября в вечернее время в микр-не «Вулька»произвел не менее 4 выстрелов из пневматического пистолета в отношении двоих сверстников.

Статья, которая инкриминируется подростку, предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения или ограничения свободы.

Известно, что подозреваемый воспитывается в многодетной, неблагополучной семье.

Проблемы с законом он имел и раньше.

Хорошо известен инспекторам по делам несовершеннолетних. По факту обстрела возбуждено уголовное дело. Учитывая возраст, преждевременно говорить до суда, каким будет наказание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.