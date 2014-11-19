Прямой эфир

«Мисс Гондурас» и ее сестра, пропавшие без вести, найдены мертвыми

19 ноября 2014 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гондураса. Уже в эту пятницу Мария Хосе Альварадо должна была лететь в Лондон, где 20 ноября стартует конкурс «Мисс мира-2014».

19-летняя Мария и ее сестра, 23-летняя София, исчезли на прошлой неделе.

Девушки пропали после того, как принимали участие в празднике на одном из курортов страны (смотрите видео).

Родственники до последнего надеялись, что девушки найдутся. А исчезновение – всего лишь чья-то злая шутка.

Сегодня власти Гондураса сообщили, что полиция обнаружила тела Марии и Софии на берегу реки. Накануне задержали четырех человек, включая хозяина виллы, где проходила вечеринка, и молодого человека Софии. Как заявили в полиции, именно он последним видел девушек.

Леандо Осорио, шеф полиции (агентству «Франс Пресс»):
Мы уверены на сто процентов, что это они.

Новость об исчезновении «Мисс Гондурас» и ее сестры потрясла жителей государства.

По всей стране прошли митинги, участники которых требовали в кратчайшие сроки найти королеву красоты.

# происшествия # Фотофакт # Мисс мира # Мария Хосе Альварадо

Другие новости рубрики

Все новости
Слуцк: 19-летний парень зарубил бабушку своей возлюбленной ради денег на спайс и выпивку
19 ноября 2014 13:35

Слуцк: 19-летний парень зарубил бабушку своей возлюбленной ради денег на спайс и выпивку

23-летнего парня застрелили в момент, когда он шел делать предложение своей девушке
18 ноября 2014 18:23

23-летнего парня застрелили в момент, когда он шел делать предложение своей девушке

В Иерусалиме двое неизвестных напали на синагогу: погибли четыре человека
18 ноября 2014 14:19

В Иерусалиме двое неизвестных напали на синагогу: погибли четыре человека