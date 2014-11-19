«Мисс Гондурас» и ее сестра, пропавшие без вести, найдены мертвыми

Новости Гондураса. Уже в эту пятницу Мария Хосе Альварадо должна была лететь в Лондон, где 20 ноября стартует конкурс «Мисс мира-2014».



19-летняя Мария и ее сестра, 23-летняя София, исчезли на прошлой неделе.

Девушки пропали после того, как принимали участие в празднике на одном из курортов страны (смотрите видео).

Родственники до последнего надеялись, что девушки найдутся. А исчезновение – всего лишь чья-то злая шутка.



Сегодня власти Гондураса сообщили, что полиция обнаружила тела Марии и Софии на берегу реки. Накануне задержали четырех человек, включая хозяина виллы, где проходила вечеринка, и молодого человека Софии. Как заявили в полиции, именно он последним видел девушек.



Леандо Осорио, шеф полиции (агентству «Франс Пресс»):

Мы уверены на сто процентов, что это они.

Новость об исчезновении «Мисс Гондурас» и ее сестры потрясла жителей государства.

По всей стране прошли митинги, участники которых требовали в кратчайшие сроки найти королеву красоты.