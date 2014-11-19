«Мисс Гондурас-2014» убил бойфренд ее сестры на почве ревности

Новости Гондураса. Плутарко Руис признался в убийстве своей 23-летней подруги Софии Тринидад и ее 19-летней сестры, Марии Хосе Альварадо. По предварительным данным, девушки были убиты в ту ночь, когда пропали без вести.

Со слов директора Национальной полиции Гондураса, преступления совершены на почве ревности.

Во время вечеринки София танцевала с другим парнем. Это в прямом смысле взбесило Руиса. После ссоры он схватил пистолет и выстрелил сначала в Софию, а потом и в ее сестру, которая пыталась убежать.

Напомним, Мария – обладательница титула «Мисс Гондурас» – и ее сестра София, исчезли на прошлой неделе.

Девушки пропали после того, как принимали участие в празднике на одном из курортов страны.

Родственники до последнего надеялись, что девушки найдутся, а исчезновение – всего лишь чья-то злая шутка.



Сегодня власти Гондураса сообщили, что полиция обнаружила тела Марии и Софии на берегу реки. Накануне задержали четырех человек, включая хозяина виллы, где проходила вечеринка, и молодого человека Софии.

К несчастью, убийства из-за ревности случаются в мире с завидной периодичностью.

Напомним, год назад в Орше средь бела дня произошло шокирующее убийство. На глазах у многочисленных прохожих 29-летний мужчина жестоко расправился со своей бывшей женой. Причем нападение произошло у здания суда. По словам очевидцев, сначала он нанес несколько ножевых ранений девушке, а затем уже ударил себя ножом в грудь. 19-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Чуть позже выяснилось, что мотивом стала ревность... Подробности вы узнаете из видео.