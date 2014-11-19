Пять тысяч мертвых летучих мышей свалились на головы австралийцев

Новости Австралии. Жители австралийского города Казино бьют тревогу. Резкое повышение температуры спровоцировало гибель пяти тысяч летучих мышей.

Улицы города в буквальном смысле завалены тысячами тел погибших животных.

Под палящим солнцем они стали разлагаться и издавать отвратительный запах.

Местные власти рекомендуют людям не убирать тела с тротуаров самостоятельно. А всё потому, что можно подцепить какое-нибудь заболевание. Сотрудники санитарных служб пытаются очистить улицы города, а защитники животных борются за жизни выживших мышей.

Сообщается, что лишь 500 особям удалось пережить засуху. Предположительно, это детеныши летучих мышей, которым каким-то образом удалось спаслись от перегрева.

Напомним, несколько лет назад аномальная жара спровоцировала нашествие летучих мышей в Беларуси. Колонии рукокрылых селились на городских высотках и в частных домах Бреста. Выселить крылатых соседей горожанам удавалось не всегда. Поэтому некоторые умудрились извлечь пользу от нежданных гостей. Как образом? Смотрите в сюжете.