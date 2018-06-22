В Заславле нетрезвый подросток на мотоцикле врезался в автомобиль ГАИ

Как сообщает УГАИ УВД Минского облисполкома, инспекторы заметили нарушителя и предложили ему остановить транспортное средство. Молодой человек попытался скрыться, но случайно задел автомобиль ГАИ, разбив ему задний левый фонарь.

Новости Беларуси. Ночью 22 июня в Заславле подросток ехал на мотоцикле «Днепр» без регистрационных знаков с выключенными фарами.

После столкновения несовершеннолетний спрыгнул с мотоцикла и убежал. Правоохранители быстро узнали, кто управлял «Днепром» и позвонили его маме. Женщина сама привела сына к инспекторам. В крови парня находилось 0,74 промилле алкоголя.

Выяснилось, что перед инцидентом восьмиклассник отмечал своё 15-летие вместе с другом. Ребята выпили два литра вина, а затем несовершеннолетний решил покататься на ранее купленном у знакомого мотоцикле. После аварии молодой человек прибежал домой и лёг спать.

Наказана будет мать подростка, женщина понесёт административную ответственность за невыполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Гражданка не препятствовала сыну, у которого нет водительских прав, управлять мотоциклом.

В инциденте никто не пострадал.

В середине июня в Минске мужчина угнал Мazda и попал в ДТП.