В Берёзовском районе перевернулась лодка: один человек утонул, трое – в реанимации

Новости Беларуси. 27 октября примерно в полседьмого вечера спасателям сообщили о тонущих на Селецком водохранилище людях.

По сведениям Брестского ОУМЧС, прибывшие к месту вызова сотрудники МЧС заметили в семистах метрах от берега перевернувшуюся алюминиевую казанку. Неподалёку от лодки в воде плавали четыре человека.

Группа спасения на воде с использованием спасательной доски вытащили людей на берег и передали медработникам. Один из пострадавших находился без сознания, были проведены реанимационные мероприятия, но спасти 45-летнего мужчину не удалось.

Ещё трёх мужчин в возрасте 36, 34 и 32 лет госпитализировали в реанимацию с предварительным диагнозом «общее переохлаждение, алкогольная интоксикация».

Летом 2018 года двое парней прыгали с тарзанки в воду и предложили то же самое девушке, которая не умела плавать.