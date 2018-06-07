Цех по производству лакокрасочных изделий горел в Дзержинске

Новости Беларуси. Было ликвидировано загорание цеха по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске.

По информации МЧС, пожар произошел утром 6 июня. Подразделения МЧС установили, что произошло горение внутри цеха, огонь выбивался на крышу.

Сотрудник предприятия пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя до приезда пожарных.

По предварительной информации, произошло загорание лакокрасочных отложений на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха.

Никто не пострадал.

В результате возгорания были повреждены 2 вертикальные бисерные мельницы, крыша цеха и закопчены стены цеха.

Устанавливается причина произошедшего. Одной из рассматриваемых версий возгорания является нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – короткое замыкание электропроводки.