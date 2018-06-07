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Цех по производству лакокрасочных изделий горел в Дзержинске

07 июня 2018 08:55
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Новости Беларуси. Было ликвидировано загорание цеха по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске. 

По информации МЧС, пожар произошел утром 6 июня. Подразделения МЧС установили, что произошло горение внутри цеха, огонь выбивался на крышу.  

Сотрудник предприятия пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя до приезда пожарных.  

По предварительной информации, произошло загорание лакокрасочных отложений на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха. 

Никто не пострадал. 

В результате возгорания были повреждены 2 вертикальные бисерные мельницы, крыша цеха и закопчены стены цеха. 

Устанавливается причина произошедшего. Одной из рассматриваемых версий возгорания является нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – короткое замыкание электропроводки.  

В начале июня в щучинской поликлинике произошёл пожар из-за короткого замыкания в рентген-кабинете (читать далее). 

# Пожар # происшествия

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