В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров

Новости Беларуси. Утром 29 октября в Браславском районе загорелась ферма в деревне Друйск. Во время возгорания в здании фермы находился сторож.
Новости Беларуси. Утром 29 октября в Браславском районе загорелась ферма в деревне Друйск. Во время возгорания в здании фермы находился сторож.
Фото: Витебское ОУМЧС
По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горело 20 квадратных метров кровли.
Фото: Витебское ОУМЧС
Подразделения МЧС вместе с работниками хозяйства эвакуировали 150 коров. Когда ликвидация пожара была завершена, животных вернули обратно в то же здание.
Фото: Витебское ОУМЧС
В инциденте никто на пострадал.
Огнём уничтожена вся горевшая к моменту прибытия пожарных кровля, повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия.
Осенью 2018 года горела ферма в Ляховичском районе.
Были эвакуированы 167 телят – здесь подробности.