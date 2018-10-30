В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров

Новости Беларуси. Утром 29 октября в Браславском районе загорелась ферма в деревне Друйск. Во время возгорания в здании фермы находился сторож.

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горело 20 квадратных метров кровли.

Подразделения МЧС вместе с работниками хозяйства эвакуировали 150 коров. Когда ликвидация пожара была завершена, животных вернули обратно в то же здание.