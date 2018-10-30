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В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров

30 октября 2018 06:36
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Новости Беларуси. Утром 29 октября в Браславском районе загорелась ферма в деревне Друйск. Во время возгорания в здании фермы находился сторож.  

В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров-1

Фото: Витебское ОУМЧС  

По сведениям Витебского ОУМЧС, к моменту прибытия спасателей открытым пламенем горело 20 квадратных метров кровли.  

В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров-4

Фото: Витебское ОУМЧС  

Подразделения МЧС вместе с работниками хозяйства эвакуировали 150 коров. Когда ликвидация пожара была завершена, животных вернули обратно в то же здание.  

В Браславском районе горела ферма, потребовалась эвакуация 150 коров-7

Фото: Витебское ОУМЧС  

В инциденте никто на пострадал.  

Огнём уничтожена вся горевшая к моменту прибытия пожарных кровля, повреждено 5 квадратных метров потолочного перекрытия.  

Осенью 2018 года горела ферма в Ляховичском районе.  

Были эвакуированы 167 телят – здесь подробности.  

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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