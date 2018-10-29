Чтобы избежать нападения крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Новости Беларуси. Исключить нападение крыс: в нашумевшем 19-м доме по переулку Багратиона вновь проведут опрос жильцов по поводу заваривания мусоропровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Накануне 12-летняя девочка, увидев в подъезде крысу, решила погладить её, Однако животное укусило школьницу. Недавно в доме проводили дезинфекцию. Однако, по словам специалистов, крысы в старых домах полностью исчезнут лишь в том случае, если заварить мусоропровод. Ещё несколько месяцев назад большинство жителей этого дома были против.