Чтобы избежать нападения крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Новости Беларуси. Исключить нападение крыс: в нашумевшем 19-м доме по переулку Багратиона вновь проведут опрос жильцов по поводу заваривания мусоропровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Исключить нападение крыс: в нашумевшем 19-м доме по переулку Багратиона вновь проведут опрос жильцов по поводу заваривания мусоропровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Накануне 12-летняя девочка, увидев в подъезде крысу, решила погладить её, Однако животное укусило школьницу.
Недавно в доме проводили дезинфекцию. Однако, по словам специалистов, крысы в старых домах полностью исчезнут лишь в том случае, если заварить мусоропровод. Ещё несколько месяцев назад большинство жителей этого дома были против.
Анна Муравлёва, заместитель директора обслуживающей компании:
После того, как грызуны получают эту отраву, если у них есть источник питья, отрава может на них не подействовать.А сейчас у нас дожди, влажная погода.