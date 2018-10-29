11 лет колонии: 35-летняя пинчанка признана виновной в убийстве дочери

Новости Беларуси. Жительница Пинска признана виновной в убийстве новорожденной дочери.

Как сообщается на сайте Верховного суда, 29 октября в Брестском областном суде прошло закрытое заседание.

Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве малолетнего, который был в беспомощном состоянии, с особой жестокостью. Женщина приговорена к 11 годам колонии общего режима.

Ранее стало известно, что 26 января в Пинском районе была госпитализирована 35-летняя женщина с подозрением на выкидыш. Однако в доме у гражданки правоохранители обнаружили тело новорожденной девочки с ссадинами и кровоподтёками.

Эксперты пришли к выводу, что малышка погибла либо от механической асфиксии, либо от кровоизлияния в мозг из-за перелома костей черепа.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

На неделе в Лунинце вернувшийся домой отец обнаружил тело дочери.