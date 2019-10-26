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В Браславском районе Dodge врезался в мотоблок, его водитель погиб

26 октября 2019 07:02
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Новости Беларуси. 25 октября примерно в два часа дня в Браславском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоблока. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний водитель Dodge двигался по трассе Р3. В какой-то момент автомобиль врезался в ехавший впереди мотоблок, которым управлял 28-летний житель Браславского района. 

В Браславском районе Dodge врезался в мотоблок, его водитель погиб-1

Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

В аварии водитель мотоблока получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Спасти жизнь пациента врачам не удалось. 

По факту ДТП ведётся проверка. 

Осенью 2019 года в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка. 

Мотоциклист двигался в прямом встречном направлении – подробнее здесь

# Авария в Витебской области # происшествия

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