В Браславском районе Dodge врезался в мотоблок, его водитель погиб
Новости Беларуси. 25 октября примерно в два часа дня в Браславском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоблока.
Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний водитель Dodge двигался по трассе Р3. В какой-то момент автомобиль врезался в ехавший впереди мотоблок, которым управлял 28-летний житель Браславского района.
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
В аварии водитель мотоблока получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Спасти жизнь пациента врачам не удалось.
По факту ДТП ведётся проверка.
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