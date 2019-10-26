В Браславском районе Dodge врезался в мотоблок, его водитель погиб

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 33-летний водитель Dodge двигался по трассе Р3. В какой-то момент автомобиль врезался в ехавший впереди мотоблок, которым управлял 28-летний житель Браславского района.

Новости Беларуси. 25 октября примерно в два часа дня в Браславском районе произошло смертельное ДТП с участием мотоблока.

В аварии водитель мотоблока получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Спасти жизнь пациента врачам не удалось.

По факту ДТП ведётся проверка.

Осенью 2019 года в Минске столкнулись мотоцикл и легковушка.