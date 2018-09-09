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В лесу под Гродно обнаружено тело 27-летнего солдата с предсмертной запиской

09 сентября 2018 09:10
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Новости Беларуси. Вечером 8 сентября в лесу было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей Гродненского гарнизона.  

Как сообщает Минобороны, 5 сентября 27-летний парень ушёл из воинской части, после чего был объявлен в розыск. Молодой человек прослужил примерно 16 месяцев.  

По предварительным данным, причина смерти носит личный характер, это доказывает предсмертная записка военнослужащего.  

По факту гибели парня проводится проверка. Военное ведомство выражает соболезнования родственникам погибшего, а также готовность оказать помощь.  

На неделе ЧП случилось в одной из воинских частей Слонимского гарнизона. 

20-летний рядовой свёл счёты с жизнью – здесь подробнее.  

# Гибель солдат в армии # происшествия

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