В Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик

Новости Беларуси. В Борисовском районе столкнулись фура MAN и грузовик Ford на трассе М1.

По информации МЧС Беларуси, утром пятого сентября сотрудники службы спасения получили сообщение об аварии на М1 в Борисовском районе. В результате столкновения грузовика и автопоезда оказался заблокированным один из водителей.