В Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик

Новости Беларуси. В Борисовском районе столкнулись фура MAN и грузовик Ford на трассе М1.
По информации МЧС Беларуси, утром пятого сентября сотрудники службы спасения получили сообщение об аварии на М1 в Борисовском районе. В результате столкновения грузовика и автопоезда оказался заблокированным один из водителей.
Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали водителя грузовика и передали его медикам. Мужчине помощь не понадобилась. Пассажирка грузовика получила различные травмы и была госпитализирована.
В июле текущего года на трассе Заславль-Колодищи столкнулись легковушки. Одного из водителей зажало в салоне — здесь подробнее.