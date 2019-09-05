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В Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик

05 сентября 2019 14:18
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Новости Беларуси. В Борисовском районе столкнулись фура MAN и грузовик Ford на трассе М1.

По информации МЧС Беларуси, утром пятого сентября сотрудники службы спасения получили сообщение об аварии на М1 в Борисовском районе. В результате столкновения грузовика и автопоезда оказался заблокированным один из водителей.

В Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик-1

Фото: МЧС Беларуси

Прибывшие на место ДТП спасатели деблокировали водителя грузовика и передали его медикам. Мужчине помощь не понадобилась. Пассажирка грузовика получила различные травмы и была госпитализирована.

В Борисовском районе на трассе М1 столкнулись фура и грузовик-4

Фото: МЧС Беларуси

В июле текущего года на трассе Заславль-Колодищи столкнулись легковушки. Одного из водителей зажало в салоне — здесь подробнее.

# Авария в Минской области # происшествия

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