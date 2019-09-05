Семья с 1,5-годовалым ребёнком отравились грибами в Кобрине

Новости Беларуси. В Кобрине молодая семья с маленьким ребенком отравились грибами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление по здравоохранению Брестского облисполкома, 3 сентября в Кобринскую ЦРБ обратились 24-летний мужчина, его 22-летняя жена с полуторагодовалым ребенком. Они рассказали, что накануне употребляли грибы, после чего их состояние резко ухудшилось.

Медики оперативно оказали помощь молодой семье. Родители были помещены в Брестскую областную больницу, а малыш — в детскую областную больницу.

По предварительной информации, члены семьи могли отравиться бледными поганками.