После отравления грибами мать и ребёнка из Кобрина перевели в Минск

Новости Беларуси. В Кобрине семья с 1,5-годовалым ребенком отравилась грибами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на замглавного врача Брестской областной больницы, ночью с 3 на 4 сентября 22-летняя мать и ее сын были переведены из Брестской областной больницы в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В результате обследования выяснилось, что семья отравилась бледной поганкой. 24-летний муж пострадавшей остался в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.