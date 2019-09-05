Прямой эфир

После отравления грибами мать и ребёнка из Кобрина перевели в Минск

05 сентября 2019 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Кобрине семья с 1,5-годовалым ребенком отравилась грибами.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на замглавного врача Брестской областной больницы, ночью с 3 на 4 сентября 22-летняя мать и ее сын были переведены из Брестской областной больницы в Минский НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. В результате обследования выяснилось, что семья отравилась бледной поганкой. 24-летний муж пострадавшей остался в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Кобрине семья обратилась в больницу с недомоганиями после употребления грибов — здесь подробнее.

# Отравления # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Узденском районе столкнулись BMW и Renault: пострадал водитель
05 сентября 2019 08:14

В Узденском районе столкнулись BMW и Renault: пострадал водитель

Семья с 1,5-годовалым ребёнком отравились грибами в Кобрине
05 сентября 2019 07:11

Семья с 1,5-годовалым ребёнком отравились грибами в Кобрине

«Волга» насмерть сбила велосипедиста в Жабинковском районе
05 сентября 2019 06:27

«Волга» насмерть сбила велосипедиста в Жабинковском районе