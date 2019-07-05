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На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

05 июля 2019 17:41
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Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне -1

На трассе Заславль-Колодищи в лобовую столкнулись Kia и Toyota. От удара автомобили отбросило по разные стороны дороги, а одного из водителей зажало в салоне.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне -4

Спасать мужчину пришлось с помощью специнструмента. Он находится в больнице с тяжелыми травмами. Второй водитель не пострадал.

На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне -7

 

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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