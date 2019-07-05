На трассе Заславль-Колодищи столкнулись лековушки Kia и Toyota. Одного из водителей зажало в салоне

Новости Беларуси. ДТП с участием двух машин произошло в районе деревни Лапоровичи Минского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На трассе Заславль-Колодищи в лобовую столкнулись Kia и Toyota. От удара автомобили отбросило по разные стороны дороги, а одного из водителей зажало в салоне.