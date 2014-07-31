В Борисовском районе молодые люди избивали, связывали и грабили пенсионеров

Новости Беларуси. Три молодых человека вошли во двор одного из домов и, угрожая пистолетом и ножом, избили и связали 59-летнюю пенсионерку. Здесь их добычей стали золотые сережки.

Чудовищный инцидент произошел в деревне Замужанье.

Молодые люди решили не останавливаться на достигнутом. Позже в этой же деревне они наведались в другой дом, к 82-летней пенсионерке. И здесь рука преступников не дрогнула. Сценарий тот же. Они связали женщину, и, угрожая оружием, завладели денежными средствами – Br10 млн.

Личности преступников установлены.

Это трое неработающих жителей Толочина: двое из них 1988 года рождения, третий – 1992 года. Один из них, кстати, ранее судим за грабёж, другой – за грабёж и незаконный оборот наркотических средств. Молодых людей задержали, похищенное изъято.



Напомним, в прошлом году были задержаны 3 преступные группы, которые грабили дачников в Витебском и Городокском районе. Они выносили всё, что можно было продать: от электротехники до садового инвентаря. Всего воры успели вынести имущества на 140 млн рублей (смотрите видео).