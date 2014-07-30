Новости Великобритании. Великобритания под угрозой распространения лихорадки Эбола. Обеспокоенное правительство Соединенного Королевства созывает чрезвычайное заседание кризисного комитета.

Несколько дней назад в аэропорт одного из крупнейших городов страны — Бирмингема — из Западной Африки прибыл мужчина с признаками опасной болезни. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которым предстоит подтвердить или опровергнуть факт заражения.

Лихорадка Эбола — особо опасное вирусное заболевание. Смертность достигает 90%.

Эффективных методов лечения или вакцины от него не существует. Эпидемия лихорадки вспыхнула в начале 2014 года в Гвинее, откуда перекинулась на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. В этих странах Эбола унесла жизни почти 700 человек, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.