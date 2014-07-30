Прямой эфир

Великобритания под угрозой распространения лихорадки Эбола

30 июля 2014 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Великобритания под угрозой распространения лихорадки Эбола. Обеспокоенное правительство Соединенного Королевства созывает чрезвычайное заседание кризисного комитета.

Несколько дней назад в аэропорт одного из крупнейших городов страны  — Бирмингема — из Западной Африки прибыл мужчина с признаками опасной болезни. Сейчас он находится под наблюдением врачей, которым предстоит подтвердить или опровергнуть факт заражения.

Лихорадка Эбола — особо опасное вирусное заболевание. Смертность достигает 90%.

Эффективных методов лечения или вакцины от него не существует. Эпидемия лихорадки вспыхнула в начале 2014 года в Гвинее, откуда перекинулась на соседние Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. В этих странах Эбола унесла жизни почти 700 человек, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Вирусные заболевания

Другие новости рубрики

Все новости
Африканская чума свиней в Латвии: в стране введен режим чрезвычайной ситуации
30 июля 2014 15:27

Африканская чума свиней в Латвии: в стране введен режим чрезвычайной ситуации

Тело 18-летней Юлии Соломатиной, пропавшей без вести две недели назад, нашли в лесном массиве
30 июля 2014 14:20

Тело 18-летней Юлии Соломатиной, пропавшей без вести две недели назад, нашли в лесном массиве

Тела двух девочек, пропавших в Ветковском районе, нашли в реке Сож
30 июля 2014 14:14

Тела двух девочек, пропавших в Ветковском районе, нашли в реке Сож