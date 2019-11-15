Задержана группа автомобильных воров из Беларуси, орудовавших в России

Новости Беларуси. Правоохранители задержали группу орудовавших в России автомобильных воров из Беларуси.

По информации МВД, оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность восьми белорусов к более чем 40 хищениям иномарок на территории РФ.

Были возбуждены уголовные дела, а фигурантов арестовали.

В течение пяти лет – с 2014 по 2019 годы – задержанные, среди которых большинство родом из Полоцка и Новополоцка, занимались кражами авто в Москве и Санкт-Петербурге. Затем легализовывали автомобили в Беларуси. Украденные иномарки помещали в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация.