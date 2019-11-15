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Задержана группа автомобильных воров из Беларуси, орудовавших в России

15 ноября 2019 16:13
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Новости Беларуси. Правоохранители задержали группу орудовавших в России автомобильных воров из Беларуси.  

По информации МВД, оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность восьми белорусов к более чем 40 хищениям иномарок на территории РФ. 

Были возбуждены уголовные дела, а фигурантов арестовали. 

В течение пяти лет – с 2014 по 2019 годы – задержанные, среди которых большинство родом из Полоцка и Новополоцка, занимались кражами авто в Москве и Санкт-Петербурге. Затем легализовывали автомобили в Беларуси. Украденные иномарки помещали в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация.  

Задержана группа автомобильных воров из Беларуси, орудовавших в России -1

Фото: МВД  

У подозреваемых были изъяты во время обысков около 30 похищенных авто. Кроме этого были обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в транспортные средства, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, другие приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.  

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление иных участников организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.  

В августе в Червенском районе 15-летний подросток угнал иномарку – читать далее.  

# Кража # происшествия

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