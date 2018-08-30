Прямой эфир

В Минске самолёт совершил вынужденную посадку из-за сильного недомогания у ребёнка

30 августа 2018 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске около десяти утра вынужденно приземлился пассажирский лайнер, который выполнял рейс Москва – Рим. Причиной стали проблемы со здоровьем у 7-летнего ребёнка.  

Как сообщает БЕЛТА, малыша доставили в минское медучреждение. Были проведены анализы, чтобы поставить юному пациенту точный диагноз и назначить правильное лечение.  

Мальчик пробудет в РНПЦ детской хирургии 24 часа, чтобы у медработников была возможность исключить аппендицит или другие тяжелые заболевания. Если осложнений не будет, то ребёнка выпишут.  

Зимой прошлого года в Минске совершил вынужденную посадку самолёт Минск – Париж.  

Летательный аппарат кружил в воздухе, чтобы опустошить топливные баки (подробности здесь).  

# Самолет # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска
30 августа 2018 11:47

«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска

В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели
30 августа 2018 09:34

В Полоцком районе пенсионер копал колодец и увяз в глине. Мужчину освободили спасатели

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев
30 августа 2018 09:26

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев