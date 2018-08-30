В Минске самолёт совершил вынужденную посадку из-за сильного недомогания у ребёнка

В Минске около десяти утра вынужденно приземлился пассажирский лайнер, который выполнял рейс Москва – Рим. Причиной стали проблемы со здоровьем у 7-летнего ребёнка.

Как сообщает БЕЛТА, малыша доставили в минское медучреждение. Были проведены анализы, чтобы поставить юному пациенту точный диагноз и назначить правильное лечение.

Мальчик пробудет в РНПЦ детской хирургии 24 часа, чтобы у медработников была возможность исключить аппендицит или другие тяжелые заболевания. Если осложнений не будет, то ребёнка выпишут.

Зимой прошлого года в Минске совершил вынужденную посадку самолёт Минск – Париж.