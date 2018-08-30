Александр Коржич жаловался психологу на тревожность и потерю аппетита

Новости Беларуси. 30 августа стало известно, что Александр Коржич жаловался на тревожность, отсутствие сна и потерю аппетита. Об этом рассказала работавшая с рядовым психолог, которая выступила в суде свидетелем.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на свидетеля, в сентябре замкомроты заметил, что Коржич стал замкнутым и необщительным. Сначала с Александром поговорила коллега свидетеля, которая пришла к выводу, что военнослужащий не против дальнейшей психотерапии.
Первая беседа свидетеля и рядового состоялась 16 сентября. Коржич рассказывал только то, что считал нужным. Разговор шёл о личностных переживаниях парня. Конкретные примеры рядовой не приводил. Когда психолог спросила, всё ли у него в порядке, молодой человек подтвердил, что всё хорошо. Ближе к концу он спросил, смогут ли они поговорить на следующий день.
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17 сентября состоялась вторая встреча. Александр сообщил, что не может понять, что с ним происходит. Военнослужащий сказал, что ему не хочется есть, он плохо спит. Коржич пожаловался на рассеянность, забывчивость. Также он добавил, что испытывает желание уединиться.
Признаки глубокой депрессии выявлены не были. Психолог рекомендовала показать юношу врачу-психиатру. Также она посоветовала включить Александра в группу динамического наблюдения. Это значит, что за военнослужащим было бы правильно присматривать, чтобы проверить, не ухудшается ли его состояние, не возникают ли отклонения в поведении.
За Коржичем должен был наблюдать командир подразделения, эта информация есть в личном деле.
Подсудимыми являются сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК и ч.3 ст.455 УК, по ч.1 ст.205 УК. По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).
Суд по делу о гибели рядового Коржича начался 8 августа.
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