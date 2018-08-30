Александр Коржич жаловался психологу на тревожность и потерю аппетита

Новости Беларуси. 30 августа стало известно, что Александр Коржич жаловался на тревожность, отсутствие сна и потерю аппетита. Об этом рассказала работавшая с рядовым психолог, которая выступила в суде свидетелем.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на свидетеля, в сентябре замкомроты заметил, что Коржич стал замкнутым и необщительным. Сначала с Александром поговорила коллега свидетеля, которая пришла к выводу, что военнослужащий не против дальнейшей психотерапии.

Первая беседа свидетеля и рядового состоялась 16 сентября. Коржич рассказывал только то, что считал нужным. Разговор шёл о личностных переживаниях парня. Конкретные примеры рядовой не приводил. Когда психолог спросила, всё ли у него в порядке, молодой человек подтвердил, что всё хорошо. Ближе к концу он спросил, смогут ли они поговорить на следующий день.

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