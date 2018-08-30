Масштабный пожар в мебельном центре в Минске оперативно ликвидирован. Подробности с места ЧП

Новости Беларуси. С огнем справились быстро. Масштабный пожар в мебельном центре в Минске успешно ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Пожар в административном здании на улице Веры Хоружей возник из-за нарушений правил безопасности при проведении строительных работ. В мебельном центре ведется модернизация. Рабочие использовали инструмент, который дал искру. Огонь охватил 70 квадратных метров кровли. На место происшествия выехало 19 единиц спецтехники. Возгорание потушили в течение нескольких минут.