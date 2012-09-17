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Антиамериканские акции в Кабуле. С лозунгами «Смерть Америке!» поджигаются машины, идет перестрелка с полицией

17 сентября 2012 09:56
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Новости США. Антиамериканские настроения будоражат Кабул. В столице Афганистана с самого утра проходят акции протеста. Демонстранты выступают под лозунгом «Смерть Америке!», громко возмущаясь провокационным фильмом «Невиновность мусульман».

Недовольство вылилось в поджоги автомобилей и магазинов, стрельбу и столкновения с полицией. Известно, что около 50 стражей порядка получили ранения в ходе разгона демонстрантов, которые забросали полицейских камням. В район, где проходит акция протеста, переброшены силы быстрого реагирования полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовые беспорядки # Агрессия американцев в мире # Фотофакт

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